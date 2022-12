Ue: Glucksmann, dopo "Qatargate" necessario "fare pulizia" nelle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo lo scandalo "Qatargate" al Parlamento europeo, è necessario "fare pulizia" elle istituzioni. Lo ha detto all'emittente radiotelevisiva "France info" Raphal Glucksmann, deputato europeo e presidente della Commissione sull'ingerenza straniera all'Europarlamento. "Penso che abbiamo un immenso problema", ha detto Glucksmann. Ci sono "in Europa delle reti, formate in particolare da ex rappresentanti eletti, che si sono messi al servizio di questi regimi stranieri e che gli fanno beneficiare delle loro reti nelle istituzioni", ha detto l'eurodeputato, ricordando che il "Qatargate" "non è il primo caso" emerso in Europa.(Frp)