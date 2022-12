Spagna: sondaggio, il Pp vincerebbe le elezioni con il 31 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si votasse oggi in Spagna, il Partito popolare (Pp) vincerebbe con il 31 per cento delle preferenze davanti al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente Pedro Sanchez al 27 per cento. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio dell'istituto Dym per il quotidiano "20 Minutos". Questo risultato porterebbe i popolari ad una maggioranza assoluta con il partito sovranista Vox assicurandosi tra i 176 ed i 185 seggi. Se le previsioni fossero confermate alle urne, il Pp avrebbe guadagnano 10 punti rispetto alle elezioni del 10 novembre 2019 quando sotto la guida dell'ex leader, Pablo Casado, si era attestato al 21 per cento. (Spm)