Kosovo-Grecia: ministro Esteri Dendias fa spostare luogo conferenza stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias, in visita oggi a Pristina, si è rifiutato di farsi fotografare e di tenere la consueta conferenza stampa nella sala in cui compariva la scritta "Repubblica del Kosovo". Lo scrive la stampa serba, secondo cui la conferenza stampa, in programma dopo l'incontro con l'omologa kosovara Donika Gervalla-Schwarz, è stata quindi spostata in un'altra parte dell'edificio, dove non c'è il logo "Repubblica del Kosovo" ma solo le bandiere della Grecia e del Kosovo. Secondo i media, Dendias prima non ha voluto farsi fotografare nemmeno all'ingresso del palazzo del ministero degli Esteri di Pristina, perché anche lì è presente la scritta "Repubblica del Kosovo". Il capo della diplomazia greca ha dichiarato su Twitter di aver discusso con Gervalla-Schwarz sulla cooperazione in vari campi, sullo sviluppo regionale e sul dialogo tra Pristina e Belgrado. Lo stesso Dendias, ieri a Belgrado, dov'era per incontrare il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha detto che Atene sostiene il dialogo tra Belgrado e Pristina al fine di raggiungere una soluzione globale giuridicamente vincolante, sottolineando che tutti gli accordi precedenti devono essere "pienamente attuati". (Seb)