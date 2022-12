Ucraina: ministro Difesa britannico, Russia intende rafforzare legami militari con Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La Russia prevede di rafforzare la sua cooperazione militare con l'Iran in cambio dei droni Shahed, che sono stati utilizzati per bombardare le città e la rete energetica dell'Ucraina. Lo ha rivelato il ministro alla Difesa britannico, Ben Wallace, ripreso dal quotidiano "The Guardian". L'Occidente deve tenere conto dei Paesi "sostenitori" della Russia, ha detto Wallace: "In cambio della fornitura di 300 droni kamikaze, la Russia ora intende fornire all'Iran componenti militari avanzate, ponendo una seria minaccia sia al Medio Oriente sia alla sicurezza internazionale". Anche il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha detto che mentre la Russia rimane la "sfida numero uno in politica estera" del Regno Unito, c'è "sempre più preoccupazione" per il "l'atteggiamo dell'Iran". (Rel)