Regno Unito: ministro Salute, sindacati hanno scelto di "infliggere danni ai pazienti"

20 luglio 2021

- I sindacati del Servizio sanitario nazionale (Nhs) hanno fatto la scelta consapevole di "infliggere danni ai pazienti" del Regno Unito con la loro decisione di proseguire gli scioperi. Lo ha affermato il ministro della Salute britannico Steve Barclay. Prenderanno oggi parte alle azioni sindacali indette chiedere un aumento dei salari circa 25 mila fra paramedici e operatori di ambulanze, motivo per cui Barclay ha avvertito che il Regno Unito sta entrando in "una fase molto pericolosa" e ha affermato che lo Stato "non può garantire la sicurezza dei pazienti" durante gli scioperi. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", Barclay ha esortato i cittadini "a prestare particolare attenzione e prendersi cura dei propri amici, parenti e vicini vulnerabili". (Rel)