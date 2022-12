Brexit: centro studi, perdite da 38 miliardi di euro in scambi commerciali e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La Brexit è costata al Regno Unito la cifra di 33 miliardi di sterline (circa 38 miliardi di euro) in perdite commerciali e investimenti, al punto che l'economia britannica è diminuita del 5,5 per cento rispetto a quanto sarebbe stata se il Paese fosse rimasto un membro dell'Ue. È quanto emerso da una ricerca del centro studi Centre for European Reform (Cer), condivisa con il quotidiano "The Independent", che ha anche rivelato che il danno economico è persino peggiore di quanto si temesse in precedenza. John Springford, vicedirettore del Cer e autore della ricerca, ha dichiarato: "La Brexit ha chiaramente avuto un impatto significativo sull'economia del paese. C'è un divario tra le cose che i politici vogliono dire sulla Brexit e ciò che ci dicono i dati. Penso che sia diventato impossibile sostenere che la Brexit non abbia danneggiato l'economia del Regno Unito". (Rel)