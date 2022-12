Governo: Berlusconi, la manovra è solo il primo passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un primo passo". Prima di affrontare in futuro le "riforme strutturali" che saranno necessarie per rilanciare davvero il Paese. Sulle quali Forza Italia si batterà, senza fare sconti e considerandosi ancora l'asse centrale della coalizione. Magari con un rapporto più stretto con Matteo Renzi, con il quale "potremmo lavorare in sintonia su diversi temi". E — lo dice tra le righe al "Corriere della Sera" Silvio Berlusconi, dopo aver confessato nei giorni scorsi che un qualche ruolo se lo sarebbe aspettato — con un suo apporto più decisivo. Infatti rivendica come "della linea politica del mio partito l'unico garante sono io" e auspica che si aggiusti la rotta con "una maggiore condivisione a monte per il futuro" e aspetta magari qualche richiesta di consiglio da Giorgia Meloni: "Lei sa che se le servono miei consigli, sono qui", dice il leader di Forza Italia. Due mesi di governo, si può fare un bilancio di questo inizio legislatura: la manovra che si sta delineando lo soddisfa: "Il governo di centrodestra ha dovuto affrontare una situazione molto difficile per colpa dello scenario internazionale e degli aumenti dell'energia e delle materie prime. Di conseguenza è rimasto poco per le riforme strutturali che ritengo necessarie. Nonostante questo, alcuni risultati concreti li abbiamo ottenuti e in altre materie, come la giustizia, si sta lavorando nella giusta direzione". (segue) (Res)