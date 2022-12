Governo: Berlusconi, la manovra è solo il primo passo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le richieste di FI erano tante, a partire dalle pensioni minime a 1.000 euro: "Abbiamo ottenuto alcuni risultati importanti, come il primo aumento delle pensioni minime a 600 euro per gli ultra-settantacinquenni, stiamo lavorando per ottenere la detassazione e la decontribuzione per le assunzioni di giovani da parte delle imprese, che avrebbero la grande convenienza ad assumere con un costo uguale allo stipendio". Ci sono stati però degli stop and go su alcune misure, annunci e provvedimenti delineati poi ritirati o profondamente modificati, a partire al Pos fino allo scudo fiscale: "Avevamo poche settimane per scrivere una manovra e concordarla con l'Europa. E' naturale che ci siano state delle difficoltà. Certo, in futuro alcuni meccanismi decisionali dovranno essere messi a punto meglio, con una condivisione a monte, evitando che i problemi ricadano sul lavoro del Parlamento", ha concluso Berlusconi. (Res)