Legge Bilancio: Renzi, manovra tutta di marchette

- Del governo, salva tre ministri ma non la premier, della manovra "tutta marchette", nulla, del Qatargate non approfitta per dare addosso al Pd, che invece assolve: è un Matteo Renzi spiazzante quello che in una intervista alla "Stampa" svela il potenziale effetto positivo di Salvini, "se sblocca i cantieri fa bene al paese"; e che si indigna per i fischi al Cavaliere "di chi gli deve tutto". Non salva nulla della prima manovra targata Meloni: "Non hanno sfasciato i conti: questo è il risultato migliore. Sul resto vedo una collezione di marchette da far impallidire le manovre della prima repubblica. Almeno lì c'era un'idea di Paese. Dare i soldi ai presidenti delle società di serie A, che si sono dimostrati incapaci, togliendo gli incentivi culturali per i diciottenni, è il simbolo della follia di questa manovra". La sforbiciata della 18App è la cosa peggiore: "L'hanno proprio azzerata. Nel 2022 c'erano 230 milioni di euro, nel 2023 zero. È la cosa peggiore perché tradisce una visione di Paese priva di speranza. Si tolgono i soldi ai ragazzi che entrano in libreria, ma si stanziano 890 milioni per gli indebitati presidenti delle società di serie A. Io adoro il calcio ma se in Inghilterra i diritti televisivi sono pagati dieci volte di più è perché c'è una cultura dell'industria sportiva: in Premier League il calcio regala emozioni alla gente, in serie A il governo regala emendamenti a Lotito". (segue) (Res)