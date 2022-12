Legge Bilancio: Renzi, manovra tutta di marchette (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa maggioranza, secondo l'ex premier, "è solida e la premier ha ancora un reale consenso nel Paese. È inspiegabile però vederla mentre si intesta battaglie che le fanno del male: ho l'impressione che i suoi nemici più acerrimi siano accanto a lei. Ma nel Governo comunque ci sono anche dei ministri di grande qualità. Nordio è un fuoriclasse, Crosetto è molto serio, Tajani mi convince più del suo predecessore. Purtroppo, è la Meloni che non è Draghi. Ma lo sapevamo dal primo giorno". Con Berlusconi però non sono rose e fiori: "Alla fine Berlusconi è un pragmatico. Punterà i piedi, otterrà qualche poltrona a primavera nel giro di nomine, porterà a casa dei risultati ma non romperà. Berlusconi è Berlusconi: lo puoi amare, lo puoi odiare, ma sai chi è. Ed anche per questo che trovo ingenerosi i fischi che la piazza della Meloni gli ha riservato. Vedere lo storico leader del centrodestra fischiato da quelli che lui contribuisce a tenere al Governo mi è sembrato politicamente miope e umanamente ingeneroso. Senza Forza Italia, Meloni va a casa. E chi fischia Berlusconi dovrebbe ricordarsi che gli deve tutto". Quanto al leader della Lega: "Io penso che a Salvini piaccia fare il Ministro. E forse alle infrastrutture potrà persino fare bene, se va più sui cantieri e meno su TikTok. Per come lo conosco, credo che quel dicastero potrebbe persino aiutarlo a ripensarsi. È passato dal No alle trivelle al Sì al Nucleare: non un maestro di coerenza, ma se sbloccai cantieri sarà utile al Paese, non al suo partito", ha concluso Renzi. (Res)