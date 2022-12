Legge Bilancio: Cattaneo (FI), su pensioni e giovani vittorie importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "C'è stata qualche farraginosità nel lavoro con gli uffici e i ministeri, com'è fisiologico a inizio legislatura e con tempi strettissimi, ma nessun problema grosso nei rapporti tra i partiti, e devo dare atto all'opposizione di aver avuto un atteggiamento responsabile. Nella versione iniziale della manovra non tutte le nostre priorità erano state accolte, ma il lavoro parlamentare ha migliorato questo aspetto". Alessandro Cattaneo, capogruppo di Fi alla Camera, in una intervista al "Sole 24 Ore" spegne le polemiche sul cammino zoppicante della manovra in commissione, e rivendica il ruolo del Parlamento nella correzione della manovra. "Nella prima riunione a Palazzo Chigi abbiamo posto il tema dell'aumento delle pensioni minime e della decontribuzione dei giovani, e ora questi punti sono in manovra". Sulle pensioni però l'aumento delle minime si ferma a 600 euro, lontano dal mille difficili da raggiungere con questi livelli di spesa previdenziale: "Siamo perfettamente consapevoli che c'è un tema ineludiblle di sostenibilità della spesa. E in questo contesto l'aumento a 600 euro per tutti gli over 75, senza i limiti di Isee pensati inizialmente, è uno sforzo non indifferente. Nel medio termine però tutti stanno lavorando perché l'inflazione scenda, e sono convinto che anche nella spesa restante del reddito di cittadinanza ci siano molti risparmi da individuare per trovare nuove risorse". (segue) (Res)