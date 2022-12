Legge Bilancio: Cattaneo (FI), su pensioni e giovani vittorie importanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla decontribuzione: "Diciamo che la norma poteva essere scritta in modo più semplice e diretto, ma il principio c'è. Come nella proroga dei termini per il Superbonus c'è il principio che lo Stato non può creare problemi cambiando le carte in tavola, e che il percorso verso il nuovo sistema deve essere ordinato". Sullo scudo per i reati fiscali, però, i problemi ci sono stati, al punto che la norma è saltata: "È una questione tecnicamente complessa, che rischiava di essere gestita male in un contesto già ricco di dossier da chiudere. Se ne occuperà un altro decreto, forse in tempi non lunghi", ha concluso Cattaneo. (Res)