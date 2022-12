Ue: Fitto, governo vuole rapporto "chiaro e franco" con istituzioni europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo governo ha voluto fin da subito “immaginare un rapporto con le istituzioni europee chiaro, franco” ma anche importante e intenso dal punto di vista della cooperazione. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nelle comunicazioni sulle linee programmatiche alle Commissioni congiunte 4a Senato e XIV Camera. “Nella mia prima visita a Bruxelles -come ministro, al seguito del presidente Giorgia Meloni- ho voluto incontrare tutti gli europarlamentari italiani”, ha rilevato Fitto, sottolineando “i punti di convergenza” tra i componenti della delegazione italiana. Per il ministro è stato “fondamentale ripartire da questo momento di incontro”. Altri incontri menzionati da Fitto sono stati quelli con il vicepresidente della Commissione Ue, Maros Sefcovic, la commissaria per le Politiche regionali Elisa Ferreira, il commissario all’Economia Paolo Gentiloni, quello all’Allargamento Oliver Varhelyi e quello al Mercato interno, Thierry Breton. “Nell’ambito dell’azione svolta a livello Ue, si è tenuto il primo Consiglio europeo”, con l’esito positivo sul tema del price cap, ha ricordato Fitto, sottolineando il “protagonismo del nostro governo”. Per il ministro serve “un’azione mirata” su questioni relative a temi come le infrazioni, “su cui l’Italia ha dei numeri non esaltanti e che andrebbero corretti rapidamente” e che a gennaio sarà una priorità dell’azione del governo e del ministero. (Res)