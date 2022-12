Scozia: si vota oggi in Parlamento la riforma transgender

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà oggi il voto decisivo che darà la possibilità ai giovani scozzesi di 16 e 17 anni di fare domanda per cambiare il sesso sul proprio certificato di nascita. Nonostante alcuni parlamentari scozzesi sostengano che 16 anni è un'età troppo giovane per fare un "cambiamento così profondo", il Parlamento di Edimburgo si è espresso ieri sul fatto che l'abbassamento dell'età è in linea con altri diritti e responsabilità che le persone acquisiscono a 16 anni. Come riporta l'emittente televisiva "Bbc", è molto probabile che il disegno di legge superi la sua fase finale durante un voto decisivo che si terrà oggi pomeriggio. Il disegno di legge eliminerà la necessità di una diagnosi psichiatrica di disforia di genere e ridurrà il tempo che prevede che prima si debba aver vissuto per un determinato periodo di tempo nel proprio genere di nascita prima di poter presentare domanda, con un periodo di riflessione di tre mesi durante il quale un individuo potrà cambiare idea. (Rel)