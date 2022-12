Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora alla Scuola, Lavoro e Formazione Claudia Pratelli interviene all'evento finale del progetto "Viaggio della Memoria".L'evento è on line ed è trasmesso sulla pagina Facebook di Roma Capitale (ore 9)- L'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè insieme alla Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli e al Direttore Generale di Atac Alberto Zorzan premiano dipendenti Atac e conducenti di vetture Taxi ed Ncc che si sono distinti nel corso dell'anno per azioni virtuose.Roma, Campidoglio (ore 11)- L'assessora alla Scuola, Lavoro e Formazione Claudia Pratelli visita il Liceo scientifico statale "Farnesina" per conoscere i laboratori avviati grazie all'avviso Roma Scuola Aperta, di cui la scuola è vincitrice.Roma, Liceo scientifico statale "Farnesina", via dei Giuochi Istmici 64 (ore 15) (segue) (Rer)