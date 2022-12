Libia: Saleh chiede ripresa del dialogo tra commissioni costituzionali di parlamento e Consiglio di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, il parlamento con sede nella città orientale di Tobruk, Aguila Saleh ha invitato, ieri sera, l'Alto consiglio di Stato "a dare priorità agli interessi della nazione e riprendere i lavori di dialogo” tra le due commissioni del percorso costituzionale delle due Camere". In una nota Saleh ha affermato che gli incontri sono necessari per “concordare sui pochi articoli rimanenti del progetto di costituzione per porre fine a questa fase critica nella storia del Paese". Lo scorso 11 dicembre, i membri dell'Alto consiglio di Stato, il cosiddetto "Senato", avevano votato per sospendere le comunicazioni con il parlamento, fino a quando quest'ultimo non revocherà la decisione di istituire una Corte costituzionale con sede a Bengasi.(Lit)