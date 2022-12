Giappone-Usa: Biden potrebbe visitare Nagasaki nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Giappone e Stati Uniti stanno studiando una visita ufficiale del presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla città di Nagasaki a maggio 2023, in concomitanza con il vertice del G7 in programma a Hiroshima. Lo riferiscono fonti governative giapponesi. Se i piani si concretizzeranno, Biden sarà il primo presidente degli Stati Uniti a visitare Nagasaki, che assieme a Hiroshima è stata bersaglio delle bombe atomiche sganciate dagli Usa sul Giappone al termine della Seconda guerra mondiale. La visita è caldeggiata dal primo ministro giapponese Fumio Kishida, che dopo il suo insediamento a ottobre 2021 ha più volte espresso un impegno politico in favore della denuclearizzazione mondiale. Proprio Kishida, che a Hiroshima ha la sua circoscrizione elettorale di riferimento, ospiterà in quella città il prossimo vertice del G7, dal 19 al 21 maggio prossimi. Nella veste di ministro degli Esteri giapponese, Kishida ha già accompagnato l'ex presidente Usa Barack Obama nella sua storica visita a Hiroshima nel 2016. (Git)