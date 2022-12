Penisola coreana: bombardiere strategico Usa prende parte a esercitazioni aeree congiunte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Lo Stato maggiore della Difesa di Seul ha condannato il lancio di domenica come un atto di “significativa provocazione” che mina la pace e la stabilità non solo nella Penisola coreana ma anche nella comunità internazionale e come una “chiara” violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sollecitando Pyongyang a desistere da queste iniziative. Il vertice militare sudcoreano ha aggiunto che le forze armate mantengono una posizione di prontezza. Il consigliere per la Sicurezza nazionale, Kim Sung-han, ha presieduto una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale presso l’ufficio presidenziale. Anche il vice portavoce della presidenza, Lee Jae-myoung, ha condannato “le continue provocazioni del regime di Kim Jong-un”. (segue) (Git)