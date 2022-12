Thailandia: nave militare affondata, 23 marinai restano dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La marina militare e la guardia costiera thailandesi prosegue da tre giorni le ricerche nel Golfo della Thailandia, dove nella notte di domenica è affondata la corvetta Htms Sukhothai. Sino ad ora sono stati tratti in salvo 77 membri dell'equipaggio della nave e recuperati sei corpi senza vita, mentre i marinai ancora dispersi sono 23. Ieri i soccorritori hanno tratto in salvo un militare a ben due giorni di distanza dall'incidente, ma le possibilità di trovare altri sopravvissuti appaiono ormai esaurite. La Htms Sukhothai, con un equipaggio di 106 uomini, è affondata nella notte tra domenica e lunedì a causa di una tempesta. Secondo la Marina reale thailandese, la tempesta ha spazzato acqua sul ponte dell'imbarcazione e ne ha disattivato i sistemi elettrici, inclusi i sistemi di controllo e le pompe di sentina. La marina ha mobilitato tre fregate e due elicotteri per tentare di stabilizzare la situazione a bordo della nave, che però aveva ormai imbarcato troppa acqua e si è inabissata. (Fim)