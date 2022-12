Indonesia: banca centrale prevede inflazione del 5,4 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale dell'Indonesia prevede che il 2022 si chiuderà per il Paese con un tasso di inflazione del 5,4 per cento, e che il prossimo anno l'inflazione calerà sino a circa il 3 per cento. Lo ha dichiarato oggi il governatore di Bank Indonesia, Perry Warjiyo, prima di inaugurare una riunione di revisione della politica monetaria del Paese che si protrarrà sino a domani. Gli economisti prevedono che al termine della riunione la banca centrale decreterà un ulteriore aumento dei tassi di riferimento di 25 punti base. (segue) (Fim)