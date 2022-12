Indonesia: banca centrale prevede inflazione del 5,4 per cento nel 2022 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia ha registrato a novembre un attivo della bilancia commerciale di 5,16 miliardi di dollari, un dato superiore alle previsioni che rispecchia una contrazione inattesa delle importazioni su base annua. Il mese scorso le importazioni del Paese hanno registrato un calo dell'1,89 per cento su base annua a 18,96 miliardi di dollari, ben lontano dall'aumento del 7 per cento mediamente previsto dagli economisti. La flessione delle importazioni ha più che compensato la debolezza relativa delle esportazioni, che il mese scorso sono aumentate del 5,58 per cento annuo a 24,12 miliardi di dollari, l'aumento più contenuto registrato nel paese da ottobre 2020. L'Indonesia, esportatrice netta di materie prime, ha beneficiato nei mesi scorsi dell'aumento dei prezzi globali di tali risorse; le esportazioni hanno però registrato un rallentamento a partire da giugno, per effetto della moderazione dei prezzi di risorse quali olio di palma, nichel e minerale di ferro. (Fim)