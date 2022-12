Giappone: Fmi chiede alla banca centrale maggiori sforzi di comunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Banca del Giappone (BoJ) di rivedere i criteri della sua curva di controllo dei tassi di interesse, annunciata a sorpresa nella giornata di ieri, è un "passo ragionevole", ma la banca centrale giapponese deve sforzarsi di comunicare con maggiore chiarezza. Lo ha dichiarato oggi attraverso una nota Ranil Solgado, capo della missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) in Giappone. Secondo Solgado, la BoJ ha agito in maniera razionale in un contesto di fluttuazione del mercato obbligazionario, ma "fornire comunicazioni più chiare in merito alle condizioni dell'aggiustamento del quadro della politica monetaria aiuterebbe a consolidare le aspettative del mercato e a rafforzare la credibilità" della banca centrale giapponese. (segue) (Git)