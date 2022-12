Perù: Messico concede asilo a famiglia di Castillo riparata in ambasciata a Lima (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di uso della forza per "massacrare" la popolazione "indifesa" parla lo stesso Castillo, attribuendo la regia della repressione al governo degli Stati Uniti, pronto a riconquistare una posizione di controllo delle risorse minerarie del paese. In una lettera scritta a mano e rilanciata sul proprio profilo twitter, Castillo mette in "allarme i compatrioti". "La visita dell'ambasciatrice degli Stati Uniti (Lisa Kenna) al Palazzo, non è gratis, e neanche a favore del Paese. È stata compiuta per dar l'ordine di portare l'esercito nelle strade e massacrare il mio popolo indifeso", ha scritto l'ex presidente, oggi in regime di carcerazione preventiva. (segue) (Brb)