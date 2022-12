Perù: Messico concede asilo a famiglia di Castillo riparata in ambasciata a Lima (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di più scrive Castillo, l'intervento "libera la strada allo sfruttamento delle miniere", un evento di cui "la stampa peruviana non solo non parlerà, ma anche negherà senza pensarci due volte". Parole che Castillo scrive dal carcere, dove dovrà rimanere in attesa del processo. Poco dopo, l'Ambasciata statunitense a Lima pubblicava una breve nota nella quale ribadiva il "rispetto" di Washington "per le istituzioni democratiche in Perù", respingendo "qualsiasi disinformazione che alimenti idee contrarie. Continuiamo ad appoggiare il popolo del Perù e lanciamo un appello alla pace e all'unità". (segue) (Brb)