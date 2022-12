Perù: Messico concede asilo a famiglia di Castillo riparata in ambasciata a Lima (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente Boluarte ha inoltre convocato i leader della chiesa Cattolica, cristiana ed evangelica per aprire, al fianco delle istituzioni, tavoli di dialogo utili a sedare le proteste in ciascuna delle regioni interessate. “Con l’appoggio dei governatori che abbiamo già convocato useremo questi spazi per chiamare le persone che guidano queste manifestazioni, ascoltare le loro richieste e dare una volta per tutte risposte”, ha dichiarato Boluarte alla stampa. La presidenza, inoltre, ha riferito su Twitter che nel corso della riunione con i rappresentanti delle diverse confessioni religiose, monsignor Guillermo Inca Pereda, segretario generale aggiunto della Conferenza episcopale peruviana, ha consegnato una lettera scritta da papa Francesco alla presidente Boluarte. Nella lettera il Pontefice ha assicurato di pregare per un "tempo di benedizioni e di una pace stabile e duratura” per i peruviani. (Brb)