Colombia: Eln rimuove "paro armado" da province di Chocó e Valle del Cauca (4)

- La delegazione composta dal presidente Gustavo Petro è guidata da Otty Patino, ex membro dell'estinto gruppo armato colombiano M-19 (lo stesso in cui ha militato Petro, da giovanissimo). Al suo fianco, siedono il senatore Ivan Cepeda e la senatrice Maria José Pizarro, due nomi importanti del fronte che sostiene il governo. Cepeda è stato tra i facilitatori del processo di pace con le Farc ed è ricordato per un lungo braccio di ferro giuridico-istituzionale con l'ex presidente conservatore, Alvaro Uribe, proprio su temi collegati al conflitto armato. Pizarro, figlia di un altro ex combattente dell'M19, è stata la parlamentare che ha posto la banda presidenziale a Petro, compito cerimoniale affidato a persone di stretta fiducia del capo dello Stato. Chiude il gruppo l'Alto commissario per la Pace, Danilo Rueda, il giovane funzionario che ha condotto i colloqui preliminari con la guerriglia, e José Felix Lafaurie, presidente della federazione degli allevatori, Fedegan. Una scelta, quest'ultima, carica di significato. (segue) (Mec)