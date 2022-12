Colombia: Eln rimuove "paro armado" da province di Chocó e Valle del Cauca (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Perplessità sono sorte con la designazione del Venezuela come sede della prima fase del dialogo. Il governo del presidente Nicolas Maduro è ancora oggetto, fuori e dentro i confini nazionali, di polemiche per il rispetto dei diritti umani (e non solo), ma la guerriglia mantiene una forte presenza sul territorio, o come conseguenza logistica dell'azione esercitata sulla frontiera, o - come sottolineano gli oppositori venezuelani - per presunti legami di connivenza con Caracas. Di fatto, una volta mossi i primi passi del dialogo, negli scorsi mesi, i capi negoziatori che da anni si trovavano a Cuba sono tornati proprio in Venezuela, per sottoporre alle proprie fila le coordinate principali del possibile accordo. In questa prima fase non sono invece previsti esponenti delle Forze armate, altrettanto protagoniste del conflitto. Il ministro della Difesa, Ivan Velasquez ha per il momento detto che la loro presenza è limitata ai tavoli tecnici. (segue) (Mec)