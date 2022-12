Colombia: Eln rimuove "paro armado" da province di Chocó e Valle del Cauca (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Eln aveva già reso nota la squadra negoziale a metà agosto, nell'incontro sostenuto a Caracas con la delegazione del governo colombiano per suggellare l'avvio del percorso. Un gruppo comprendente alcuni dei nomi più in vista della guerriglia - come Pablo Beltran, Aureliano Carbonell, Silvana Guerrero e Consuelo Tapias -, riconosciuto come "legittimo" da Bogotà. In vista della riapertura del negoziato, la procura generale ha confermato di avere revocato gli ordini di cattura nei confronti di 17 membri dell'Eln. "Sono sospesi tutti i mandati di cattura, compresi quelli emessi ai fini dell'estradizione nei confronti delle persone che il presidente Gustavo Petro ha autorizzato a partecipare al tavolo di dialogo che il governo nazionale riprenderà con questa organizzazione a Caracas", fa sapere la procura in un comunicato. (segue) (Mec)