Legge Bilancio: Zanella (Avs), non vogliamo l’esercizio provvisorio

- Non sono le opposizioni che "cercano l'esercizio provvisorio. Noi non siamo degli irresponsabili". Così Luana Zanella, capogruppo alla Camera dell’Alleanza verdi sinistra, intervenuta al "Tg Plus" di Cusano Italia tv. "Progressivamente - ha aggiunto - la situazione è andata deteriorandosi. Non c’è il governo della situazione. Era necessario che la maggioranza e il governo assumessero la guida della situazione perché è solo interesse oltre che loro dovere e responsabilità”. Che la maggioranza sia a pezzi, ha chiarito, "lo credo fino a un certo punto. La maggioranza non si è accordata su delle partite di bilancio e il governo non è stato in grado di governare. Anche se fosse a pezzi, si ricomporrà molto presto. Invece sarebbe bene che l’opposizione si ricomponesse con forza e convinzione e in modo da contrapporre effettivamente un’altra idea di Paese, un’altra prospettiva di interventi", ha aggiunto Zanella.(Rin)