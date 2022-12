Usa: “Cnn”, da avvocati di Trump pressioni su testimone di commissione 6 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefan Passantino, uno degli avvocati della Casa Bianca durante l’amministrazione di Donald Trump, avrebbe chiesto a Cassidy Hutchinson, all’epoca tra gli assistenti del presidente, di non confermare alcune delle sue affermazioni durante la testimonianza davanti alla commissione d’inchiesta sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Lo hanno riferito fonti anonime all’emittente “Cnn”, dopo che alcuni membri della commissione, lunedì scorso, hanno affermato di essere in possesso di prove che dimostrerebbero come “un avvocato dell’ex presidente Donald Trump avrebbe tentato di indurre un testimone chiave a fornire informazioni fuorvianti alla commissione”. (Was)