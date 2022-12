Usa: Camera approva pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione della Camera dei rappresentanti per l’impiego dei fondi pubblici ha votato a favore della pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La decisione, raggiunta con 24 voti favorevoli e 16 contrari, è arrivata un mese dopo che la Corte suprema ha respinto un ultimo ricorso presentato dai legali di Trump per la pubblicazione dei documenti. Il presidente della commissione, il democratico Richard Neal, ha chiesto per la prima volta accesso alle dichiarazioni dei redditi nel 2019, per un arco temporale di sei anni, dal 2015 al 2020. La richiesta, per anni contestata dai legali di Trump, è stata avanzata nel quadro di una verifica dell’Agenzia delle entrate sul rispetto delle norme fiscali da parte dell’ex presidente. (Was)