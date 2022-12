Usa: Congresso pronto a definire la Russia "Stato aggressore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso federale degli Stati Uniti è pronto ad adottare una risoluzione che condannerà la Russia come "Stato aggressore" in concomitanza con la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington, in programma da oggi, 21 dicembre. Lo riferisce il quotidiano "The Hill", secondo cui il Congresso non si spingerà sino a definire la Russia uno Stato "sponsor del terrorismo". La risoluzione conferirà al presidente Joe Biden l'autorità di sanzionare funzionari di Stato russi, ma non comporterà il completo isolamento di Mosca sul piano internazionale, né l'obbligo per gli Stati Uniti di sanzionare i Paesi che intrattengono relazioni col Cremlino. L'anticipazione è stata sostanzialmente confermata dal segretario di Stato Usa Antony Blinken in una intervista all'emittente televisiva "Cnn": "Stiamo lavorando con il Congresso a una misura legislativa che ci aiuterebbe ad aggirare alcune delle sfide insite nel ricorso alla classificazione di 'Stato sponsor del terrorismo', che avrebbe (...) alcune conseguenze indesiderate", ha affermato il segretario. Secondo "The Hill", l'opzione scelta dalla Casa Bianca e dal Congresso federale ha suscitato insoddisfazione tra diversi esponenti del Partito repubblicano, che chiedevano una presa di posizione più netta nei confronti della Russia. (segue) (Was)