Usa: Fed Philadelphia, governo ha sovrastimato crescita occupazionale di un milione di unità

- La Federal Reserve Bank di Philadelphia ha smentito i dati relativi all'occupazione record ufficialmente registrata negli Stati Uniti nel secondo semestre 2022, affermando che la creazione di un milione di nuovi posti di lavoro stimata dall'amministrazione del presidente Joe Biden non si sia mai verificata. Secondo la Fed di Philadelphia, tra marzo e giugno scorsi l'economia Usa ha creato soltanto 10.500 nuovi posti di lavoro, appena un decimo rispetto a quanto comunicato dal dipartimento del Lavoro. L'annuncio ha innescato una reazione immediata da parte dei Repubblicani, che hanno accusato la Casa Bianca di aver mentito in merito all'andamento del mercato del lavoro per trarne un vantaggio politico in vista delle elezioni di medio termine dello scorso novembre. Il senatore repubblicano della Florida Rick Scott ha definito la questione "oltraggiosa": "Un errore di un milione di posti di lavoro. L'amministrazione di Joe Biden ha mentito al popolo americano in merito allo stato dell'economia per sostenere la sua agenda. (...) Chiedo una convocazione immediata del segretario del Lavoro. Servono risposte adesso!", ha scritto il senatore su Twitter. I dati ufficiali relativi al mercato del lavoro sono particolarmente sensibili soprattutto nell'attuale contesto economico: lo stato di presunta salute del mercato occupazionale Usa è stato infatti citato a sostegno dei drastici interventi di aumento dei tassi di riferimento effettuati dalla Federal Reserve negli ultimi mesi, e del giudizio della Casa Bianca secondo cui l'economia Usa non sarebbe scivolata in uno stato di recessione tecnica nel primo semestre di quest'anno, nonostante due trimestri consecutivi di decrescita del Pil. (Was)