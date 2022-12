Usa-Pakistan: Blinken sente omologo, focus su clima e terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri del Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari, ribadendo il sostegno degli Stati Uniti dopo le alluvioni che hanno colpito il Paese. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso i preparativi per la Conferenza per la resilienza climatica del Pakistan, in programma per il mese prossimo, e il futuro coordinamento tra i due Paesi. Il capo della diplomazia Usa, infine, ha espresso le sue condoglianze per i recenti attacchi terroristici nel Paese. (Was)