Legge Bilancio: Fenu (M5s), Giorgetti non tocchi i 500 milioni per truffati banche

- "Non è tollerabile che la legge di Bilancio del centrodestra, gestita sin qui in maniera a dir poco dilettantesca da governo e maggioranza, provi fino alla fine a raschiare il fondo del barile tagliando risorse alle categorie più fragili". Lo comunica in una nota Emiliano Fenu, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Finanze della Camera, che nei giorni scorsi, con il presidente Giuseppe Conte, ha incontrato una rappresentanza dei risparmiatori stessi. Secondo il parlamentare "è inaccettabile, in tal senso, che in un emendamento dei relatori si preveda la cessazione al 31 dicembre 2022 dell'attività del Fir, il Fondo indennizzo risparmiatori istituito dal primo governo Conte nel 2019 con una dotazione di 1,5 miliardi per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche". (segue) (Rin)