Ucraina: “Axios”, Zelensky domani a Washington, parlerà al Congresso

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si recherà questa settimana in visita a Washington, dove parlerà davanti al Congresso Usa. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che le autorità dei due Paesi stanno definendo gli ultimi dettagli, ma che la Polizia del Campidoglio Usa sta organizzando la sicurezza per una potenziale visita domani. Si tratterebbe della prima visita in presenza negli Stati Uniti di Zelensky dall’inizio della guerra in Ucraina, lo scorso febbraio.(Was)