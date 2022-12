Usa: governo chiede a Corte suprema di approvare cancellazione del Titolo 42

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti ha chiesto alla Corte suprema di respingere una richiesta avanzata da alcuni Stati repubblicani per bloccare la cancellazione del Titolo 42, una legge approvata dall’amministrazione Trump che consente alle autorità di espellere i migranti arrivati illegalmente nel Paese. Secondo quanto riferisce l’emittente “Cnn”, il governo ha anche chiesto alla Corte suprema di posticipare al 27 dicembre la data prevista per la sospensione della legge, in vista di rafforzati flussi di migranti dal confine con il Messico in vista delle festività natalizie. (Was)