Usa: Twitter, Elon Musk si dimetterà dall’incarico di amministratore delegato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk si dimetterà dall’incarico di amministratore delegato di Twitter. Lo ha annunciato in un messaggio pubblicato sulla piattaforma, dopo aver avviato nei giorni scorsi un sondaggio in cui gli utenti della piattaforma hanno votato a favore delle sue dimissioni. “Mi dimetteró dall’incarico non appena avró trovato qualcuno per sostituirmi: a partire da quel momento, mi occuperò solo di dirigere le divisioni relative allo sviluppo dei software e dei server”, ha scritto il miliardario. (Was)