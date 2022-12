Colombia: Eln rimuove "paro armado" da province di Chocó e Valle del Cauca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo guerrigliero colombiano Esercito di liberazione nazionale (Eln) rimosso il "paro armado" nelle regioni di Chocò e Valle del Cauca, rivendicando l'impegno "con il processo di pace e dialogo che porta avanti con il governo". Il “paro armado” è un’azione armata contro obiettivi civili e militari, usata nel tempo da diverse organizzazioni ribelli dell’America Latina. In genere viene annunciata con anticipo per dare modo alla popolazione di conoscere i rischi che si possono correre circolando nelle zone interessate. La decisione adottata il 15 dicembre di proclamare il "paro armado", seppur solo in alcune zone del Paese, aveva scatenato numerose critiche, visto che poco prima aveva annunciato un cessate il fuoco in vista delle feste di Natale. L'ultimo annuncio è stato salutato dal presidente della Colombia, Gustavo Petro, e dal ministro dell'Interno, Alfonso Prada secondo cui si tratta di un "altro gesto di pace" da parte dell'Eln. (segue) (Mec)