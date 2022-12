Honduras: presidente Castro ordina ai ministri di regale cibo e medicini ai più bisognosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle feste di Natale, la presidente dell'Honduras, Xiomara Castro, ha vietato ogni uso di fondi pubblici in spese non necessarie ed invitato i funzionari a condividere ciò che hanno con i più bisognosi. "Ho percorso strade e viali, e nonostante i nostri sforzi, ho testimoniato con tristezza donne caricandosi i figli, gli anziani e persone con disabilità a chiedere un aiuto"; ha scritto Castro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. In ragione di questa "precarietà e con la solidarietà cristiana, proibisco l'uso di fondi pubblici dello Stato in feste, regali o buoni che non siano diretti alle persone che hanno bisogno di alloggio e cibo". Castro ha quindi "ordinato ai ministri, ai capi delle istituzioni che si richino di persona egli angoli delle città, nei quartieri e villaggi di povertà estrema, a condividere alimenti, medicine e vestiti con i più bisognosi". (Mec)