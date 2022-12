Editoria: presentato il libro "Un eroe", la storia di Ermenegildo Rossi e del volo Parigi-Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

23 luglio 2021

- Presentato oggi alla Camera dei deputati a Roma il nuovo libro scritto da Emanuele Merlino "Un eroe, quando il coraggio fece paura all'Italia", edito da Eclettica, con prefazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'opera cerca di far luce sugli eventi successivi al famoso volo AZ 329 Parigi- Roma del 2011 che vide protagonista con un gesto di grande coraggio l'assistente di volo Ermenegildo Rossi, gesto che gli valse la Medaglia d'Oro al Merito Civile. In particolare, il libro racconta la vicenda di Ermenegildo Rossi, segretario Ugl Roma dal 2028, ma che il 24 aprile 2011 lavorava come assistente di volo Alitalia. Rossi, in quell'occasione ha rischiato la vita sventando un dirottamento aereo verso Tripoli sul volo Parigi-Roma, lottando e disarmando un uomo armato di coltello che aveva preso in ostaggio una hostess. Rossi fu insignito della medaglia d'oro solo nel 2017 in una cerimonia non pubblica. "La profonda emozione che sentir raccontare la mia storia, la storia di questa medaglia, mi suscita è un grande onore per me - ha dichiarato Rossi -. Vorrei però che questa storia fosse un inizio, un interrogativo, l'avvio di una ricerca per la verità. Perché non si è voluta celebrare una medaglia? Perché non riconoscere un atto simile. Penso che la risposta a questa domanda sia un dovere che non io, ma l'Italia merita, per il bene dei suoi figli, anche i migliori", ha concluso il protagonista del libro. Oltre al segretario Ugl Roma Ermenegildo Rossi, alla presentazione sono intervenuti l'autore del libro, Emanuele Merlino, e il giornalista Antonio Rapisarda. Presenti anche Sara Kelany, componente della Commissione Affari Costituzionali, e Alessandro Amorese, capogruppo in commissione Cultura, entrambi di Fratelli d'Italia.(Rer)