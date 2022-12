Qatar: Cattaneo (FI), serve trasparenza e colpire senza sconti chi ha sbagliato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non voglio che accada una cosa: che adesso - ha chiarito - si facciano delle generalizzazioni che poi scopriremo essere dannose per tutti. Ora c'è l'idea che tutta la commissione sia oggetto di corruttele, che i lobbisti lavorino tutti solo per interessi di parte e interessi pelosi. Io non credo questo, credo che le persone oneste nelle istituzioni europee siano la stragrande maggioranza - Forza Italia ha personalità di grande valore - così come credo che i lobbisti facciano un lavoro utile anche a noi legislatori. L'importante - ha aggiunto - è che ci sia trasparenza, non generalizziamo o facciamo dei passi indietro e colpiamo in maniera molto forte, e senza fare sconti, chi ha sbagliato. E Panzeri e famiglia hanno sbagliato", ha concluso. (Rin)