© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla sessione inaugurale della XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia nel mondo.Roma, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, piazzale della Farnesina 1 (ore 10)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia di inaugurazione della targa toponomastica "Scalea Luca Attanasio - Ambasciatore".Roma, piazzale della Farnesina, angolo via Alberto Blanc (ore 11:30)– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all'evento "Natale in Casa Corviale" organizzato da Acli Roma insieme a comunità ed associazioni di quartiere.Roma, parrocchia San Paolo alla Croce, via Poggio Verde 319 (ore 13:30)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri assiste al tradizionale Concerto di Natale della Banda Musicale del Corpo di Polizia Roma Capitale.Roma, Teatro Argentina, Largo di Torre Argentina 52 (ore 21) (segue) (Rer)