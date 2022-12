Perù: Messico concede asilo a famiglia di Castillo riparata in ambasciata a Lima (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha espresso la sua “più alta preoccupazione” per l’escalation di violenze in corso nel Paese. La Cidh, si legge in un comunicato, condanna fermamente ogni atto di violenza e sollecita lo Stato ad adottare le misure necessarie affinché gli atti di violenza che hanno gravemente compromesso la vita e l'integrità delle persone siano oggetto di un'indagine tempestiva ed esaustiva. Le forze dell'ordine, prosegue, hanno l'obbligo di consentire lo svolgimento di manifestazioni e proteste e di individuare i manifestanti che ricorrono alla violenza, sempre sulla base dei principi di legalità, proporzionalità e assoluta necessità. Principi che devono guidare l'uso della forza da parte degli agenti statali. (segue) (Brb)