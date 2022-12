Colombia: Eln rimuove "paro armado" da province di Chocó e Valle del Cauca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti del governo della Colombia e dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln) hanno concluso la prima fase di negoziati nell'ambito dei colloqui di pace aperti lo scorso 21 novembre a Caracas, in Venezuela. In una nota congiunta, le parti informano che la seconda fase verrà ospitata in Messico, ma senza specificare una data, che dovrebbe essere tuttavia dopo le festività natalizie. La prima fase di negoziati si conclude senza grandi passi avanti concreti. Le parti pur avendo manifestato di vedere di buon occhio un cessate il fuoco bilaterale immediato, non hanno tuttavia firmato un accordo specifico. Dal canto loro, i guerriglieri hanno rilasciato venti persone che tenevano in custodia dopo averle sequestrate. Si tratta di civili e agenti di polizia e membri dell'Esercito. L'Eln si è detta tuttavia contraria ad accordarsi su una possibile "tregua natalizia" dal momento che, secondo il comandante della guerriglia Pablo Beltrán, in precedenti occasioni in cui questa tregua è stata firmata, le forze di sicurezza colombiane hanno violato l'accordo e approfittato per aumentare il proprio vantaggio militare. (segue) (Mec)