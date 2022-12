Argentina: calcio, i campioni del mondo sciolgono le fila senza il bagno di folla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Squadra e corpo tecnico della nazionale argentina di calcio campione del mondo hanno abbandonato l'aeroporto di Ezeiza, alle porte di Buenos Aires, al termine di un festeggiamento non andato secondo le previsioni. Messi e compagni avrebbero dovuto sfilare a bordo del pullman fino all'obelisco, luogo simbolo della capitale, ma la enorme quantità di tifosi in attesa, fino a quattro milioni secondo alcune stime, ha costretto a rivedere i piani. La squadra è stata portata in una stazione di polizia e da lì, a bordo di quattro elicotteri, ha sorvolato Buenos Aires per salutare la tifoseria dall'alto. La polemica sulla gestione della cerimonia prendeva vita già durante il volo di ritorno ad Ezeiza, grazie alle parole del presidente della federazione locale di calcio (Afa), Claudio "Chiqui" Tapia. (segue) (Abu)