Decreto Aiuti quater: De Priamo (Fd'I), dalle opposizioni attacchi sconclusionati

21 luglio 2021

- L'apposizione della fiducia in Senato sul decreto Aiuti quater da parte del governo "è un atto necessario a fronte della indisponibilità di alcune forze di opposizione a mostrare senso di responsabilità presentando un numero non strumentale di emendamenti". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo secondo cui "la drammatica situazione del caro bollette è stata affrontata in modo determinato e risoluto dal governo Meloni con un provvedimento che stanzia importanti risorse per imprese e famiglie e delinea una strategia per la sicurezza energetica nella quale si inserisce anche la vittoria di Giorgia Meloni sul tetto europeo al prezzo del gas, da lei fortemente e ripetutamente richiesto", conclude.(Rin)