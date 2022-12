Qatar: Cattaneo (FI), serve trasparenza e colpire senza sconti chi ha sbagliato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo scandalo corruzione a Bruxelles bisogna "cercare la verità" perchè "abbiamo bisogno di istituzioni europee che abbiano credibilità, bisogna isolare le mele marce e distinguerle dal resto. Non ci possono essere connivenze e chi le avesse avute è chiamato alle sue responsabilità". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, al Tg4. Quello sulla corruzione "è uno scandalo che in questa fase coinvolge tutti gli esponenti della sinistra europea e italiana; a parti invertite, loro avrebbero fatto la morale, guardandoci dall'alto verso il basso, dicendo che noi siamo quelli brutti, sporchi e cattivi. Noi non gli daremo questa soddisfazione, saremo garantisti, perfino con loro, perfino in questa situazione, ma certo devono rispondere di questi episodi di estrema gravità", ha proseguito. (segue) (Rin)