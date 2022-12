Afghanistan: talebani rilasciano due cittadini Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno rilasciato due cittadini Usa detenuti in Afghanistan, che hanno raggiunto il Qatar nella giornata di oggi. Un funzionario dell’amministrazione statunitense rimasto anonimo ha espresso la soddisfazione del governo federale per la notizia, parlando con il “Washington Post”. “Finalmente si potranno riunire con la propria famiglia: gli Stati Uniti continueranno a lavorare per il rilascio di tutti gli altri cittadini detenuti illegalmente all’estero”, ha detto. Il rilascio dei due cittadini, secondo le fonti, è avvenuto a seguito di uno sforzo diplomatico delle autorità di Stati Uniti e Qatar.(Was)