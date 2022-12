© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Il presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni internazionali partecipa all'inaugurazione dell'iniziativa "Gli ulivi per la pace" promossa dall'associazione commercianti Piazza di Spagna e Trinità dei Monti.Roma, via Frattina, angolo piazza di Spagna (ore 11)- "Le Comunità Energetiche da Fonti Rinnovabili nelle aree Industriali. Una sfida concreta per il rilancio del tessuto industriale e produttivo del Paese". È questo il titolo del dibattito promosso da Ficei e Unioncamere.Roma, Conferenze dell'Arciconfraternita dei Bergamaschi, via di Pietra 70 (ore 11)- La Camera di Commercio Rieti-Viterbo organizza la consueta Giornata della Trasparenza durante la quale verranno illustrati agli organi camerali, al personale dell'Ente, alla stampa ed al pubblico intervenuto le attività portate avanti nel corso del 2022 in termini di servizi erogati, trasparenza, comunicazione. Piattaforma online (ore 11:30) (segue) (Rer)